Empresário bolsonarista Otávio Fakhoury depõe à CPI; acompanhe ao vivo

CB Correio Braziliense

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A CPI da Covid, instalada no Senado, ouve, nesta quinta-feira (30/9), o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury. Ele é vice-presidente do Instituto Força Brasil, que aparece nas investigações da CPI como intermediário entre a empresa Davati Medical Supply e o Ministério da Saúde.



O presidente do instituto é o tenente-coronel da reserva Helcio Bruno de Almeida, que já foi convocado pela CPI por ter mantido contato com servidores do ministério, garantindo que a oferta de vacinas da Davati era legítima. Porém, segundo apura a CPI, a negociação tinha diversos tipos de irregularidades. A maior parte das informações que a CPI possui com relação a Fakhoury, no entanto, se referem ao financiamento e à disseminação de fake news.