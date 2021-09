Bolsonaro diz ser torcedor do América e afirma: "Me sinto um mineiro"

RD Roger Dias - Estado de Minas MM Matheus Muratori - Estado de Minas

(crédito: Twitter/Reprodução)

Durante visita a Minas Gerais para sancionar a liberação de recursos para o metrô e da criação do Centro Nacional de Vacinas , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que se considera 'um mineiro de coração'.



Eu me sinto um mineiro e torcedor do América , o time do coração dos mineiros. Estamos na semana de 1000 dias e Minas Gerais tinha que fazer parte dessas viagens pelo Brasil".



Em julho de 2019, em viagem a BH, o presidente Bolsonaro ganhou uma camisa do clube ao ir a um jogo no Mineirão. A foto circulou em redes sociais.

No evento, Bolsonaro aproveitou para elogiar o trabalho de Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais.



“É um momento de alegrias para todos vocês. Podemos anunciar obras em nosso Brasil com dinheiro nosso e para nós, como esse metrô. Há poucos dias, o Congresso aprovou um projeto destinando R$ 2,8 bilhões para ao construção do metrô e o governador Romeu Zema se dispôs a liberar R$ 428 milhões, um homem que ninguém conhecia. Foi uma surpresa para nós sua ascensão".



"O trabalho é um sucesso. Ninguém faz nada sozinho”. As pessoas menos inteligentes aprendem com os próprios erros. Essa pessoa que esteve aqui, por não ter inteligência nenhuma, não vai aprender nunca”, completou.