Brasília-DF

CB Correio Braziliense

Paulo Guedes sob novo ataque

Com o aumento dos preços de setembro, os políticos voltam a balançar Paulo Guedes para ver se ele despenca do Ministério da Economia. É nesse sentido, por exemplo, que surgiram parte das cobranças do Centrão e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reclamando do preço da gasolina e, especialmente, do gás de cozinha, que afeta toda a população mais pobre. Esta semana, até José Luiz Datena, que é citado como um potencial candidato ao Planalto, saiu-se com esta: “Por que Bolsonaro não tira esse Paulo Guedes? É só no nosso! Menos arroz e feijão no seu prato. Por que mantém esse cara com tudo aumentando? É uma calamidade”.



Enquanto os políticos não perceberem junto ao seu eleitorado que a economia está se recuperando, Guedes pode falar à vontade que tudo está melhorando, que há retomada do emprego e por aí vai. E com o ano eleitoral logo ali, o estresse da base tende a aumentar.

Interino forte

O diretor que assumiu interinamente a presidência do BNB, Anderson Possa, teve seu nome comemorado por deputados do PP. É que, segundo as excelências, Anderson é alinhado ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

E com pressa

Valdemar da Costa Neto tem pressa na nomeação do novo presidente do BNB. É que, nessa reta final de 2021, o banco elenca os projetos beneficiados com os recursos de fundos de desenvolvimento, que somam quase R$ 30 bilhões. Esse dinheiro, num ano eleitoral, é disputado nas bases dos deputados.

No pacote

A fim de acalmar o líder do PL, Wellington Roberto (PB), a indicação do novo presidente do BNB pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, incluirá a manutenção de um assessor, Bruno Roberto, filho do líder. Bruno assessora Romildo Rolim.

Lula e o MDB

O jantar que Lula fará com senadores do MDB que apoiaram o governo foi visto com muita desconfiança pelos emedebistas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Pelas contas da cúpula do partido, Lula tem a simpatia do Nordeste e de um pedaço do MDB do Norte.

Nem vem/ Não é pequeno o número de deputados do MDB que quer distância de Lula. “Nem nos tempos em que Michel Temer foi vice da Dilma eu votei no PT. E não será agora. O partido busca a terceira via”, diz o deputado Mauro Pereira (MDB-RS).

O que interessa é fazer bancada/ Enquanto o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), participa de reuniões com outras legendas em busca de um nome capaz de derrotar Lula e Bolsonaro, os parlamentares já estão avisados de que os estados terão liberdade para escolher seu futuro. Logo, a tendência é o partido buscar uma composição que lhe dê condições de eleger deputados e senadores, deixando a sucessão presidencial meio de lado.



Fica a lição/ Depois do desabafo do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) reclamando do preconceito em postagem do empresário Otávio Fakhuory (foto), no Twitter, os senadores saíram de lá certos de que é preciso pensar duas vezes antes de ofender ou vir com “brincadeira” nas redes sociais. O próprio Fakhoury pediu desculpas.

Feche, antes que quebre/ A ideia do presidente da CPI da Covid em marcar a votação do relatório para 20 de outubro é evitar que o G7 do colegiado se esfacele. Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Renan Calheiros (MDB-AL) estão próximos de trocar desaforos nas reuniões.