Pazuello troca cargo no Planalto e é nomeado assessor especial na SAE

IS Ingrid Soares

(crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, trocou de cargo no Palácio do Planalto. A nomeação como assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República foi publicada nesta sexta-feira (1º/10) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Desde junho, Pazuello ocupava o cargo de secretário de Estudos Estratégicos do órgão, que acabou extinto após mudança na estrutura da Secretaria. Ele continua subordinado ao almirante Flávio Rocha, atual secretário de Assuntos Estratégicos.

No lugar da Secretaria de Estudos Estratégicos e da Secretaria de Planejamento Estratégico, foi criada a Diretoria de Projetos Estratégicos.

Em março, o general foi exonerado do cargo de ministro da Saúde. No dia 23 do mesmo mês, em meio às críticas por conta do vácuo de liderança no Ministério da Saúde e da falta de planos eficazes no enfrentamento à covid-19, o presidente Jair Bolsonaro deu posse ao cardiologista Marcelo Queiroga.