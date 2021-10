Ciro Gomes: brasileiro está sendo obrigado a comer "osso e resto de carne podre"

PG Pedro Grigori

(crédito: Divulgação/Equipe Ciro Gomes)

Ciro Gomes (PDT) marcou participação em um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado (2/10) no Rio de Janeiro. O pedetista, que se coloca como pré-candidato ao cargo de Presidente da República, subiu em um palanque montado na Cinelândia, no centro do Rio, e pediu o impeachment de Bolsonaro.

“O Bolsonaro é um criminoso repetido que atenta contra a democracia e mata centenas de milhares de pessoas”, disse. Ciro comentou sobre os empecilhos para o avanço do impeachment dentro do Congresso Nacional. “Nós da oposição no Congresso somos apenas 120 deputados federais, e precisamos de 305. Precisamos tirar Arthur Lira da inércia criminosa de sentar em cima dos processos de impeachment”, completou.

Ciro puxou o coro "Fora Bolsonaro" que levantou milhares de vozes na Cinelândia, no centro do Rio, e pediu que todos os brasileiros se unam e lutem pelo impeachment, deixando suas diferenças de lado.

Os manifestantes se reuniram na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, e a partir das 10h30 caminharam até a Cinelândia. Além de pedir pelo impeachment, gritavam palavras de ordem contra as privatizações, o desemprego e a fome.

Antes de descer do palanque, Ciro disse que era preciso deixar as diferenças para depois, e focar agora na proteção da democracia. “O povo brasileiro está hoje obrigado a roer osso, a comer resto de carne podre dos açougues, sofre com o pior salário minimo do mundo, o maior desemprego, a maior carestia”, diz. “Precisamos dar exemplo de que estamos aqui pensando mesmo no povo, pensando mesmo na democracia, e não em projetos menores”. Ciro ainda participa do protesto em São Paulo na tarde deste sábado.