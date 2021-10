Senador protocola notícia-crime no STF contra Paulo Guedes por offshore

RF Raphael Felice

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Corte solicite à Procuradoria-Geral da República (PGR) a abertura de uma investigação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Neste domingo (3/10), a Pandora Papers, que faz parte do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), revelou que Guedes e Neto manteriam empresas no exterior em paraísos fiscais.

O líder da oposição no Senado Federal entende que a manutenção de offshore por membros da política econômica do governo pode apontar uma série de irregularidades. Pelo Twitter, o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid afirmou que, além da notícia-crime, vai solicitar a presença de Guedes e de Campos Neto à Casa Legislativa para prestar esclarecimentos. Randolfe afirmou, ainda, que, enquanto o povo sofre com as consequências do dólar alto, Guedes acumula "lucro milionário".

Em outro tuíte, o senador afirma que o ministro da Economia lucrou com a fome e a miséria do povo brasileiro:

NÃO ESQUEÇA:



- 14 milhões de desempregados

- 597 mil mortos pela COVID-19

- R$ 120 o gás de cozinha

- R$ 7,00 a gasolina

- R$ 50,00 a carne.



Paulo Guedes lucrou com a FOME e a MISÉRIA do povo brasileiro! — Randolfe Rodrigues ???????? (@randolfeap) October 4, 2021

O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve oficiar Paulo Guedes para obter mais informações sobre a empresa nas Ilhas Virgens, país considerado um 'paraíso fiscal', por possuir condições fiscais atrativas para investidores estrangeiros, baixos impostos e total sigilo bancário.