Bolsonaro defende Mendonça

IS INGRID SOARES CRISTIANE NORBERTO

O presidente Jair Bolsonaro ouviu de pastores a cobrança da indicação de André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), mas alegou que a aprovação do ex-advogado-geral da União depende do Senado. O chefe do Executivo e vários ministros do governo participaram, ontem, do evento evangélico Simpósio Cidadania Cristã, ocorrido na Igreja Batista Central de Brasília. Indicado ao cargo na Corte em julho, Mendonça também discursou no evento. Ele enfrenta resistência no Senado e ainda não teve a data da sabatina marcada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Questionado pelo Correio sobre a sabatina embarreirada por Alcolumbre, Mendonça se limitou a dizer que “no momento certo ela vai acontecer”. “A gente espera que ele seja aprovado. Eu não indico para o STF, eu indico para o Senado. Tem uma sabatina. Creio que ele não terá dificuldades de ser questionado sobre questões jurídicas, e, depois, tem uma votação que é secreta. Se for aprovado, tiver 41 votos de 81, toma posse”, justificou o presidente.

O presidente ouviu do presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp), bispo Alves Ribeiro, que não há plano B em relação à indicação de Mendonça. “No último mês, tive o privilégio de estar com o nosso presidente. E, naquele momento, estávamos falando sobre o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. Eu falei para o presidente e os demais que estavam ali: 'presidente, a Fenasp, os conselhos de pastores do Brasil não têm plano B. O nosso plano é o plano A, de André Mendonça'”.

No evento, Bolsonaro voltou a falar sobre os pedidos que fez a Mendonça, caso o ex-AGU seja aprovado, como o de iniciar as sessões no Supremo com uma oração. “Conheci (Mendonça) na transição. Por coincidência, ele é do Vale do Ribeira, região mais pobre de São Paulo que é minha região também. Apesar dele ser baixinho, né? Um pouco baixo, a cabeça um pouco pequena, tem uma bagagem cultural imensa, sabe tudo sobre direito e é evangélico. Ou melhor, terrivelmente evangélico”, brincou.

O chefe do Executivo citou ainda o tratamento precoce e exibiu um vídeo, que afirmou ter “tirado da internet”, no qual um homem culpa governadores pela alta do combustível e dos alimentos. O presidente alegou que a imagem ilustraria “o que o país era antes e o que é agora”, e que o governo “está mudando as cores do Brasil”.