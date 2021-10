3ª via para quê? 52% acreditam que Lula e Bolsonaro combatem a corrupção

RK Ricardo Kertzman - Estado de Minas

A última pesquisa Quaest/Genial revelou um dado, digamos, curioso, triste e que explica muita coisa no Brasil do século XXI: 28% dos brasileiros acreditam que o ex-presidiário e chefe de quadrilha (segundo o MPF), Lula da Silva, é o melhor dos atuais pré-candidatos para combater a corrupção no país.

Sim, eu sei, parece piada. E para quem não acredita em pesquisas, é um prato mais do que cheio. Porém, infelizmente, é a mais pura verdade e o retrato fiel do nosso eleitorado. Não é à toa — conforme reza o dito popular: "cada povo tem o governo que merece" — que nosso Congresso é o que é.

Em segundo lugar na preferência da voz de Deus — Vox Populi, Vox Dei — surge o "mito" Jair Bolsonaro, patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, amigo de décadas do miliciano Queiroz, o operador do senador dos panetones, e que depositou 90 mil reais na conta da primeira-dama.

Entendem por que Renan Calheiros ainda é senador e dá as cartas no Senado? Ou por que Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados? Ou por que Ciro Nogueira — líder do bando conhecido como Centrão — é o ministro-chefe da Casa Civil do presidente do ‘acabou a mamata, porra!’?

Somente em terceiro lugar na pesquisa é que aparece o ex-juiz federal Sergio Moro, protagonista da falecida Operação Lava-Jato, morta por Jair Bolsonaro e enterrada por Augusto Aras — o PGR nomeado pelo devoto da cloroquina —, com meros 14%. Como? Por quê? Bem, aí é com o tal ‘povo’.

Tudo como dantes

Sinceramente, apesar de muito triste e doloroso, o fato não me surpreende em nada. Afinal, um terço do atual Congresso responde a crimes na Justiça brasileira. Aécio Neves foi eleito deputado federal, caramba! E Lula, o meliante de São Bernardo, é favorito para vencer em 2022... no primeiro turno!!

Perambulando pelas redes sociais, encontramos milhões de eleitores devotos, defendendo Flávio e Carlos Bolsonaro e suas evidentes rachadinhas. Bem como defendendo o maníaco do tratamento precoce no caso do superfaturamento de 1.000% ("nenhuma dose foi comprada"). Então, tá, né? Fazer o quê?

Quantos não enchem o peito e dizem que ‘Lula foi inocentado pelo STF’, mesmo sabendo que isso é mentira? E quantos não irão votar nos Barbalhos, Calheiros, Sarneys, Garotinhos e afins? Collor e Jefferson, hoje, são ídolos! E o Queiroz foi saudado como herói pelos bolsonaristas no Rio de Janeiro.

O Brasil é um caso perdido porque os brasileiros, em sua ampla maioria, são um caso perdido. É uma gente, via de regra, infelizmente, tosca, completamente ignorante, despolitizada, desinteressada, intelectualmente preguiçosa e, sim!, leniente com crimes e criminosos, e cúmplice de políticos bandidos.

Terceira via, como?

Particularmente, apesar de rezar todos os dias e desejar profundamente que apareça um nome capaz de enfrentar a dupla da morte, Lula e Bolsonaro , em 2022, não nutro grandes pretensões a respeito . E ainda que a esperança seja a última a morrer, confesso que essa pesquisa me baqueou.

Se Lula foi e ainda é o "pai dos pobres", para quase 1/3 do eleitorado; e se Bolsonaro é o mito e melhor presidente que o país já teve, para quase 1/4 do eleitorado, o que diabo poderia ser o "salvador da pátria" da terceira via, senão o antagonista de ambos, no campo da moralidade e probidade pública?

Ato contínuo, se mais da metade dos eleitores "nem te ligo farinha de trigo" para mensalão, petrolão, rachadinhas, mansões, 1000%, etc., e idolatram cegamente seus pastores, por que os trocariam por alguém que não tem nada mais a oferecer? Ora, essa gente está satisfeita com o que tem e pronto!

Inflação, corrupção, desemprego, doença, pandemia, morte, atraso, miséria, fome… nada disso é culpa nem de Lula nem de Bolsonaro. Aliás, será culpa de quem ousar combatê-los, isso, sim. Amoêdo é banqueiro; Mandetta é traidor; Moro é falso; Doria é calça apertada; Leite é gay e por aí vai.

Nenhum desses nomes acima é envolvido com corrupção. Todos são capazes e competentes em suas funções, cargos e profissões. Teriam tudo para ser — e até seriam — muito melhores que os "bostas" Lula e Bolsonaro. Mas não são mitos, não são os pais dos pobres. Assim, jamais serão o presidente do Brasil.