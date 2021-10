De olho nas eleições de 2022, Lula janta com parlamentares do MDB em Brasília

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Ricardo Stuckert/PT/Reprodução)

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acaba de chegar na residência do ex-senador, Eunício Oliveira (MDB-CE), na QL 8 do Lago Sul, para um jantar com políticos do MDB. Estão presentes também os senadores Edison Lobão (MDB-MA), Vital do Rêgo (MDB-PB) e Paulo Rocha (PT-PA), e o ex-senador Lobão Filho.

O Governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL) foram convidados, mas não compareceram. Lula chegou em Brasília na segunda-feira (4/10). O encontro com os emedebistas é mais uma das reuniões políticas do petista, que vem se reunindo com representantes de centro e centro-direita em busca de alianças para as eleições de 2022.

No começo da noite, um pequeno grupo de manifestantes protestaram em frente a casa do ex-senador Eunício Oliveira. Eles levantaram faixas criticando o encontro do petista com integrantes de um dos partidos que apoiou o impeachment da ex-presidenta Dilma Rouseff. “Ué, Lula. Não foram esses que deram o golpe na Dilma?”, dizia uma das faixas.

Manifestantes protestam em frente a casa de Eunício Oliveira (foto: Jorge Vasconcellos)

Esta é a terceira vez que Lula vem a Brasília desde que saiu da prisão. Em todas as ocasiões, o ex-presidente conversou com políticos de diferentes partidos, com correligionários e fez articulação política. Nesta semana, ele encontrou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e se reuniu com a bancada do PT no Congresso Nacional. Na quinta-feira, a expectativa é de que ele visite uma associação de catadores, na Estrutural.

Na última segunda-feira (4/10), o governador do DF, Ibaneis Rocha, havia confirmado participação no jantar. “Fui convidado e é um correligionário meu que está oferecendo o jantar. Não conheço o presidente Lula, mas vou ter a oportunidade de conhecê-lo e não tenho nenhuma expectativa sobre este encontro”, disse durante a entrega de uma praça revitalizada no Setor Comercial Sul. Ainda não se sabe o motivo de Ibaneis ter faltado ao jantar.