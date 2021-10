Brasil pode ter problemas com abastecimento de alimentos, diz Bolsonaro

CB Correio Braziliense

(crédito: Alan Santos)

Em sua live tradicional, o presidente afirmou nesta quinta-feira (7/10), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o Brasil deve enfrentar "problemas de abastecimento" no ano que vem. De acordo com chefe da República, podem faltar produtos no Brasil em 2022. O motivo disso, seria uma crise energética na China.

"Eu vou avisar um ano antes: por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço, vai aumentar mais e vai faltar. A cada cinco pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento ano que vem", declarou Bolsonaro, durante sua live no Palácio do Planalto.

Segundo o presidente da República, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) está concluindo a elaboração de um plano emergencial para a produção de fertilizantes.

Ao longo de sua transmissão ao vivo, Bolsonaro citou crises na economia em diversos países. O presidente apresentou reportagens divulgadas na imprensa dos respectivos países, que publicavam e denunciavam problemas em seus países.

Bolsonaro ainda fez defesa ao tratamento precoce e questionou estudos para a criação de vacinas para novas variantes da pandemia. Apesar de alguns questionamentos, o presidente evitou adentrar assuntos para "evitar problemas".