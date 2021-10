Bolsonaro viaja para Campinas, onde passará feriado prolongado

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos/PR))

O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta sexta-feira (8/10) para São Paulo, onde participa da 1ª Feira Brasileira do Nióbio, em Campinas, a partir das 15h. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo informou que deverá permanecer na cidade até a próxima quarta-feira (13) para o feriado prolongado. “Estou viajando hoje para Campinas. Só volto quarta-feira”, apontou.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) afirmou que a 1ª Feira Brasileira do Nióbio apresentará produtos já desenvolvidos pelas empresas em conjunto com a academia, voltados para a aplicação do mineral com intuito de contribuir com o posicionamento do Brasil no cenário mundial como referência voltada à produção, caracterização e aplicação do nióbio.

Segundo a pasta, serão inauguradas 5 novas linhas de luz no Sirius, o acelerador de partículas brasileiro de última geração do CNPEM/MCTI que gera luz síncrotron. Também serão entregues novas instalações do Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) que integra o CNPEM/MCTI, e que serão dedicadas à pesquisa de nanodispositivos e nanossistemas que possibilitam desenvolvimento nas áreas da saúde, meio ambiente, agricultura e energia.