Kim Kataguiri associa Round 6 a regime socialista e é criticado por internautas

PG Pedro Grigori

(crédito: Vinicius Cardoso/Esp. CB/D.A Press - 11/9/19)

O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) fez uma publicação no Instagram onde comparou a série sul-coreana Round 6, disponível na Netflix, com o regime socialista. Internautas reagiram, e usaram as redes sociais para criticar o parlamentar por disseminar fake news e desonestidade intelectual.







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kataguiri (@kimkataguiri)

“Kim Kataguiri e MBL sabem que Round 6 não é socialismo. Sempre que uma crítica anticapitalista fica famosa, eles invertem só para poluir o debate e confirmar quem não tem base”, escreveu um usuário do Twitter.

É óbvio: Kim kataguiri e mbl sabem q round 6 não é socialismo



SEMPRE que uma crítica anticapitalista fica famosa, eles invertem só pra poluir o debate e confundir quem não tem base



São mercadores da dúvida, ganham dinheiro em cima da confusão



E conseguem pautar a rede social. — Normose_ (@Normose_) October 12, 2021

Criada pelo coreano Hwang Dong-hyuk, Round 6 tornou-se o seriado mais assistido na Netflix em mais de 90 países. A série conta a história de 456 endividados que participam de um jogo mortal para ganhar um prêmio milionário, pagar dívidas e mudar de vida.

Assim como o filme sul-coreano Parasita, que ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2020, Round 6 usa os protagonistas para mostrar a vivência das camadas mais marginalizadas da sociedade. Diferente do que aponta Kim, a série faz uma crítica ao capitalismo selvagem, mostrando personagens dispostos a apostar a própria vida para pagar dívidas, tratamentos médicos de parentes ou simplesmente conseguir sustentar a família.

Confira reações nas redes sociais:

A série é literalmente uma crítica ao capitalismo KKKKKKKKKKKK



Esse cara que vocês consideram "oposição" ao bolsonarismo. pic.twitter.com/jb76HKCi9i — Prof EdWorld (@edmundosteffen1) October 12, 2021

O bait tá aí, cai quem quer. Meu deus, @KimKataguiri quis descrever o socialismo, mas nos trouxe definição de capitalismo. Fora que eh a burguesia que controla o rolê né? . Mas a gente sabe que você sabe, burro eu sei que não é, mas que consegue fazer boa gestão com má fé pic.twitter.com/oHTfryfpQ0 — Dimitra Vulcana - Doutora Drag no Youtube (@DimitraVulcana) October 12, 2021

kim kataguiri eu tenho quase certeza que a série se passa no capitalismo mesmo pic.twitter.com/phPYiAZuJI — cunha #MarcoTemporalNão (@p_cunha_) October 12, 2021



A reportagem entrou em contato com o deputado federal Kim Kataguiri, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações do parlamentar.