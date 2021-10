'Lula conspirou pelo impeachment da Dilma', diz Ciro Gomes

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

(crédito: AFP/Reprodução))

O pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “conspirou” para a concretização do impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (PT), que foi afastada do cargo em 2016.

A declaração foi feita durante entrevista ao podcast do Estadão.

"Eu atuei contra o impeachment e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje?", perguntou. "Hoje, eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, estou seguro", declarou.

De acordo com Ciro, seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE), chegou a questionar, na época, se o PT realmente queria impedir o impeachment da ex-presidente.

"O meu irmão, que também estava lutando [contra o impeachment], me chamou e falou assim: 'Será que esses caras querem impedir o impeachment?'. Agora estou seguro que eles estavam colaborando pelo impeachment da Dilma, porque nas eleições de 2018 o Lula estava com o Renan Calheiros e queria que eu me envolvesse nisso, eu que fui para as ruas, [sendo que à época] era muito impopular defender a Dilma. Agora os amigos do peito são eles", completou.

Lula é um dos principais adversários de Ciro nas eleições de 2022. Apesar de ainda não ser candidato, o petista lidera as pesquisas de intenção de voto.