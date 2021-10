PEC avanÃ§arÃ¡, diz Lira

L » LUANA PATRIOLINO

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), voltou a defender a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 5/2021, que modifica a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e enfatizou que a matéria vai avançar na Casa. Depois de três adiamentos, o parlamentar marcou para terça-feira a apreciação do texto em plenário.

“Não vamos aceitar versões criadas contra a própria sociedade. A Câmara não deixou de conversar e ouvir ou acatar sugestões, mas não são os procuradores que votam no plenário da Câmara e do Senado”, enfatizou, em entrevista à Globonews.

Segundo promotores, procuradores e entidades de classe, o projeto enfraquece as funções dos ministérios públicos em todo o país. A proposta foi apelidada de “PEC da Vingança”, em referência à Operação Lava-Jato que, nos últimos anos, investigou e conseguiu a condenação de diversos políticos e empresários.

Entre os principais itens da proposta estão o aumento de assentos reservados a indicações do Congresso, que passam de dois para quatro, e a determinação de que o membro indicado pelo Legislativo passa a ser também o vice-presidente do CNMP. Pelo projeto em análise, o órgão ainda ganha o poder de rever atos privativos de integrantes do MP, podendo inclusive anular portarias para instaurar investigações.

Procuradores e promotores estão mobilizados para derrubar a votação da PEC. Uma nota conjunta foi divulgada por várias entidades representativas do Ministério Público contestando a declaração de Lira, de quinta-feira, de que houve consenso em torno do texto. “Em nenhum momento, houve acordo sobre a última versão do relatório”, destacaram. Assinaram o comunicado a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho (ANPT), a Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT) e a Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM).

O parlamentar, no entanto, voltou a dizer, ontem, que se chegou, sim, a um consenso. “O Ministério Público solicitou seis alterações, foram atendidas as seis alterações”, afirmou.“A Câmara não deixou, em nenhum momento, de conversar com entidades do MP. É lamentável quando as associações vêm a público para tumultuar uma questão que será discutida dentro das quatro linhas.”

De acordo com Lira, o projeto visa apenas dar “paridade” nos membros do Ministério Público com a sociedade civil. “Não há nenhum objetivo, como se ventila, de amordaçar, tolher, exterminar atividade funcional do MP”, disse. “O Ministério Público é a única entidade do Brasil que não tem um código de ética. Ela fiscaliza todo mundo e não tem o seu próprio código de ética”, frisou.

Conforme o texto, o CNMP — responsável por fiscalizar a conduta de membros do MP — deverá criar um Código Nacional de Ética e Disciplina para guiar a conduta de integrantes da instituição. “Não é possível que, no mundo em que nós estamos, quem fiscaliza não tenha ninguém para fiscalizar, não aceite um sistema de peso e contrapesos e não tenha, por exemplo, o seu código de ética”, insistiu o presidente da Câmara. (Com Agência Estado)