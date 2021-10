Blogueiro bolsonarista ficará preso em casa

CB Correio Braziliense

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar para o blogueiro bolsonarista Wellington Macedo, preso desde o dia 3 de setembro. O magistrado entendeu que não havia mais justificativa para que continuasse em regime fechado, pois as manifestações do 7 de Setembro já ocorreram. Assim, determinou que ele fosse levado para casa, mas monitorado com tornozeleira eletrônica. Macedo também está proibido de participar de redes sociais, não pode se aproximar da Praça dos Três Poderes nem se comunicar com outros investigados. Enquanto Macedo volta para casa, mas continua preso, Marcos Antonio Pereira Gomes, o Zé Trovão, está há um mês foragido. Supostamente escondido no México, vive na casa de um amigo e mantém os ataques aos que são contra Jair Bolsonaro — apesar de, com o recuo do presidente depois do 7 de Setembro, ter afirmado que “romperia” com ele. A mais recente postagem que fez, numa conta do aplicativo de mensagens Telegram, foi na última quarta-feira, quando compartilhou vídeos de apoio aos apoiadores governistas.