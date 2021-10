Bolsonaro anuncia R$ 5,8 bi para revitalizar bacias hidrográficas

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro assinou, nesta segunda-feira (18/10), o decreto que regulamenta a destinação de R$ 5,8 bilhões da capitalização da Eletrobras para a revitalização de bacias hidrográficas no Brasil. As bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba contarão com investimentos da ordem de R$ 3,5 bilhões, a serem aplicados ao longo de 10 anos. Outros R$ 2,3 bilhões estão previstos para as bacias na área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas. A assinatura ocorreu durante a cerimônia de lançamento da Jornada das Águas em São Roque de Minas (MG).

Bolsonaro fez aceno ainda ao maior reduto petista e destacou que "a água não é só para Minas, é para o Nordeste, dos nossos irmãos nordestinos".



Segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), o roteiro da Jornada das Águas partirá da nascente histórica do Rio São Francisco, no norte de Minas Gerais, e percorrerá os nove estados do Nordeste, com anúncios e entregas de obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d’água, saneamento e irrigação.

10 milhões de árvores

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou o plantio de árvores. "A Caixa vai financiar, nos próximos cinco anos, o plantio de mais de 10 milhões de árvores pelo Brasil. E hoje nós estamos anunciando mais de 600 mil árvores que serão plantadas e que vão impactar a vida de quase 1 milhão de brasileiros. Isso gera cidadania porque nós vamos gerar dezenas de milhares de empregos. Quando realizamos o plantio temos muitas pessoas, tanto no plantio de sementes, quanto no plantio das árvores em si. Só em Sabará, passará de 10 mil para 60 mil e [o plantio] de sementes de 300 kg para 2.000 kg", afirmou.