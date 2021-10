Doria e Leite ampliam alianças fora do PSDB

CB Correio Braziliense

Em clima de disputa feroz, o PSDB promove, hoje, o primeiro debate das prévias internas com os três pré-candidatos à Presidência da República — João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio Neto. Mas, ao mesmo tempo em que buscam os votos dos filiados e farão do evento a possibilidade de conquistar os indecisos, os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul mantêm articulações políticas além dos limites partidários.



Nesse caso, a disputa é sobre quem está mais bem posicionado para liderar uma terceira via em 2022. Doria e Leite têm dividido a agenda entre os convencionais e encontros com empresários e lideranças de outras legendas.



O gaúcho investe no apoio do ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do PSD, e de ACM Neto — que está à frente do processo de fusão das legendas e criação do União Brasil. O entorno de Leite age para aproximá-lo do apresentador José Luiz Datena (PSL) e de representantes do empresariado paulista.



Já Doria mantém linha direta com o ex-ministro Sergio Moro, estreitou a relação com o MDB e outros partidos de sua base no Estado — como Solidariedade, PL, PV e Avante — e comemorou o apoio explícito do presidente da holding que controla o banco Itaú, Alfredo Setubal.

Com agendas cada vez mais frequentes em São Paulo, Leite participou de um jantar, domingo, com cerca de 100 convidados na capital paulista. Entre os presentes ao evento, organizado pelo grupo Esfera Brasil, estavam empresários próximos a Doria desde os tempos que ele presidia o Grupo de Líderes Empresariais (Lide), como Luiza Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, e Claudio Lottenberg, do conselho do Albert Einstein.

Chamou atenção no evento a presença dos prefeitos de Jacareí e São José dos Campos, duas grandes cidades paulistas governadas pelo PSDB. No dia 22, Leite vai participar de outro almoço com empresários, desta vez no Rio de Janeiro.

Conversas

Doria almoçou, ontem, com o presidente do Itaú-Unibanco, Milton Maluhy, e a diretoria do banco. O secretário de Projetos e Ações Estratégicas, Rodrigo Maia, estava presente. O ex-presidente da Câmara viajou a São Paulo também com a missão de aproximar lideranças do Congresso e de outros partidos do governador.



Na sexta-feira, Doria participa do 10° encontro com empresários em um evento do Lide na capital. E na viagem que fez para Minas, em setembro, o paulista participou de um ato em Belo Horizonte com centenas de empresários e poucos tucanos. No dia seguinte, esteve em um evento organizado pelo prefeito de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), com políticos e lideranças de diversas siglas. Na ocasião, o deputado Aécio Neves ironizou os encontros e disse que o paulista faz campanha onde não tem voto.



A divisão no PSDB ficou evidente após as alfinetadas desferidas por Leite a Doria. Aliados do paulista, contudo, afirmam que ele não deve responder às provocações. Os dois, porém, votaram no presidente Jair Bolsonaro, em 2018, e, embora se digam arrependidos, deverão ser cobrados por isso.

O governador paulista chegou a desistir do debate argumentando que o partido não detalhou as regras com antecedência e que “o formato não permitiu o entendimento entre todos”, favorecendo enfrentamentos. Mas, no sábado, recuou da decisão. (Colaboraram Ingrid Soares e Cristiane Noberto)