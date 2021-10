Investigação

Prefeito de Cuiabá é afastado em investigação sobre irregularidade na Saúde Além do afastamento do prefeito e da prisão do chefe de gabinete, acontece nesta manhã a busca e apreensão no prédio da prefeitura e na casa do prefeito e de sua esposa, Márcia Aparecida Kuhn Pinheiro