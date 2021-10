Bolsonaro recebe presidente da Colômbia no Palácio do Planalto

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira (19/10) no Palácio do Planalto o presidente da Colômbia, Iván Duque, que está em visita oficial ao Brasil. Em frente ao prédio, ele foi recebido com salvas de tiros de canhão, ao som da banda militar dos dragões da independência. Ao subir a rampa, tirou foto com o chefe do Executivo brasileiro e, em seguida, seguiu para reunião privada.



Eles devem assinar ao menos sete acordos bilaterais em áreas como água e saneamento, investimentos aéreos, segurança e agricultura. O presidente da Colômbia será recepcionado com um almoço no Palácio do Itamaraty e deverá se reunir ainda hoje com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Na segunda-feira (18), Duque teve reuniões em São Paulo com investidores, empresários e líderes de entidades que representam setores da economia.

Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o encontro presidencial tem por objetivo estreitar laços nos diferentes temas da agenda bilateral, com destaque para questões relacionadas a comércio, investimentos, agricultura, tecnologia, energia, saúde, segurança, cooperação fronteiriça e migrações.



A Colômbia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América Latina, com um intercâmbio bilateral de US$ 3,6 bilhões em 2020. Nos oito primeiros meses de 2021, a corrente de comércio entre os dois países alcançou crescimento de quase 50% em relação ao ano anterior e poderá encerrar o ano em patamares superiores aos registrados antes da pandemia.