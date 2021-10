Depoente diz que foi surpreendido com retirada de kit covid de pauta do Conitec

RF Raphael Felice

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

Integrante da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), Elton da Silva Chaves afirmou que ele e outros colegas foram surpreendidos com a retirada de pauta do relatório que condenava o uso de substâncias presentes no kit covid, como cloroquina e ivermectina. A retirada do trecho foi feita na hora da reunião.

De acordo com Elton, que também é membro do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), o pedido de retirada de pauta foi feito pelo coordenador do grupo, o pneumologista Carlos Carvalho. Segundo Chaves, retiradas de pauta “não são comuns”, no . Ele votou contra o adiamento.

Os senadores questionaram a inação da Conitec com relação a não haver um protocolo para combater a doença. Outro ponto ressaltado pelos senadores trata do chamado ‘kit covid’, com uso de substâncias ineficazes, segundo diversas recomendações de autoridades de saúde. Um exemplo, é que desde julho de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) desaconselha o uso da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19.

Diante do fato, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), Omar Aziz (PSD/AM), sugeriu que o comitê não se posicionou com relação ao tema por influência política, opinião esta corroborada por senadores que falaram em sequência, como Eliziane Gama (Cidadania/MA) e Rogério Carvalho (PT/SE).