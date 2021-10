Bolsonaro compara CPI à Comissão da Verdade: "Historinha de fantasia"

RF Raphael Felice

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou, em sua live de quinta-feira (21/10), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. O chefe do Executivo disse que não ia discutir “historinhas de fantasia”, referindo-se às denúncias do relatório. E comparou o trabalho conduzido pelos senadores durante seis meses à Comissão da Verdade.

O grupo citado ironicamente por Bolsonaro investigou crimes contra a humanidade, como tortura e desaparecimentos durante diferentes períodos (1946-1988) da história política brasileira.

"O governo está com a consciência tranquila do que nós fizemos, me acusam aí de 11 crimes... não vou discutir uma historinha de fantasia desses caras, parece até a Comissão da Verdade do PT, que fez no passado", afirmou Bolsonaro.

O relatório elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB/AL) tem votação prevista para a próxima terça-feira. No documento, o relator propõe o indiciamento do presidente por nove delitos, entre eles crimes contra a humanidade, disseminação de fake news e crime de responsabilidade.