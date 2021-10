Agarrado ao cargo, Guedes vira fura-teto

RH Rosana Hessel

Em meio ao turbilhão da crise provocada pelo fim do teto de gastos, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, precisaram agir para evitar um estrago maior junto ao mercado financeiro, ontem, na pior semana do ano para a Bolsa de Valores de São Paulo. Ao que tudo indica, as declarações não convenceram, pois Guedes admitiu que o governo vai furar regra constitucional que limita o aumento de despesas à inflação, a fim de justificar a criação do novo Bolsa Família de R$ 400 prometido pelo chefe do Executivo — o programa passará a se chamar Auxílio Brasil. A medida populista vai fazer mais estragos na economia, pois a inflação tende a permanecer elevada devido ao dólar mais alto, diante da desconfiança crescente. Com isso, os juros devem subir ainda mais, a economia vai continuar travada e o desemprego não deve diminuir, conforme alertam os especialistas.



A regra do teto é a única âncora fiscal vigente que mantém algum resquício de credibilidade no governo e na capacidade de controlar as despesas. O turbilhão gerado com as ameaças ao teto, durante a semana, culminou com a debandada de quatro integrantes da equipe econômica, liderados pelo secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e pelo secretário do Tesouro, Jeferson Bittencourt.



Em meio aos rumores de que Guedes também tinha pedido demissão na quinta-feira, Bolsonaro foi ao encontro do chefe da equipe econômica em seu gabinete, num gesto político de que ainda confiava no Posto Ipiranga. Na entrevista coletiva, os dois desmentiram a entrega do cargo.

O jogo de cena ajudou a zerar as perdas da Bolsa, ao longo do dia, mas não evitou que o pregão fechasse no negativo. Na semana, as perdas acumuladas das empresas com capital aberto foi de R$ 350 bilhões em valor de mercado, conforme dados da Economática.



Na coletiva, Bolsonaro afirmou que não fará “nenhuma aventura” na economia e que respeitará o teto de gastos. “Tenho confiança absoluta nele (Guedes). Ele entende as aflições que o governo passa. Assumiu em 2019, fez um brilhante trabalho, quando começou 2020, a pandemia, uma incógnita para o mundo todo”, ressaltou.



Guedes, por sua vez, minimizou a saída dos secretários, destacando ser “natural” a dança das cadeiras. Ao admitir que o governo pretende descumprir a regra do teto, usou como justificativa a defesa do social e ainda criticou a comunicação. “Não é confortável para a Economia flexibilizar o teto, pedir um nível extrateto. Mas nós temos que escolher: vamos tirar 10 no fiscal e zero no social?”, questionou. “Eu detesto furar teto, não gosto, mas nós não estamos aí só para tirar 10 no fiscal. Houve um colapso de comunicação, todo mundo brigando. O teto é um símbolo de austeridade, mas não podemos deixar de atender aos mais vulneráveis”, acrescentou o ministro, que já criticou empregadas indo à Disney e filhos de porteiro fazendo faculdade.



Ao negar o pedido de demissão, Guedes admitiu que havia uma “pescaria” da ala política na busca de seu sucessor e ainda cometeu um ato falho: confundiu o nome do substituto de Bruno Funchal, o atual chefe da Assessoria Especial de Assuntos Institucionais da pasta, o ex-ministro do Planejamento Esteves Colnago, e o chamou de André Esteves, o banqueiro e sócio-fundador do BTG Pactual. Mais tarde, a pasta confirmou, também, o nome de Paulo Valle, que retorna ao Tesouro para substituir Bittencourt.



Guedes tentou isentar-se da culpa pela inflação alta e jogou a responsabilidade para o Banco Central: “Tem de correr um pouco mais com os juros”, disse.

Descrédito

Especialistas, entretanto, não se convenceram com as declarações de Bolsonaro e de Guedes de que o governo respeitará as regras fiscais e não haverá aventuras. Eles lembram que, na prática, basta olhar para o Congresso e ver os projetos que estão desmantelando o arcabouço fiscal e colocando o teto de gastos no chão. As propostas devem prejudicar ainda mais a população por meio da inflação mais alta.

A maior preocupação tem sido com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que dá uma pedalada no pagamento das dívidas judiciais. A matéria aprovada pela comissão especial da Câmara, na quinta-feira, muda a regra do cálculo do limite do teto de gastos, abrindo um espaço que pode superar R$ 90 bilhões, segundo algumas estimativas. Para atender 17 milhões de famílias e elevar o benefício a R$ 400, o governo precisaria de cerca de R$ 47 bilhões a mais no Orçamento. A desculpa de furar o teto por meio do calote de precatórios não convence, porque o espaço fiscal que está sendo criado com a burla das regras fiscais é muito maior. O pano de fundo é meramente eleitoreiro e populista, avaliam especialistas.



A desmoralização do governo e, principalmente, de Paulo Guedes no mercado é enorme, especialmente porque o ministro entrou em contradição e passou a se sabotar. Ele, agora, também é, no mercado, um “fura-teto”, apelido que deu a desafetos no Executivo em crises anteriores, quando também ameaçou deixar o cargo.



“O governo abandonou o teto de gastos. E na cabeça de Bolsonaro só tem duas prioridades: reeleição e defender a família das denúncias de corrupção. O resto, ele vai ver depois”, afirmou o economista Simão David Silber, professor da Universidade de São Paulo (USP). Para ele, Guedes “entrou gigante no governo e sairá um pigmeu”, pois parece um cadáver e não “reage mais”.



A economista e consultora Zeina Latif disse que o governo precisará apresentar medidas concretas de que vai preservar as regras fiscais e fazer ajuste fiscal, mesmo que gradual, porque o discurso não convence mais. “Não consigo enxergar correção de rumos”, destacou. “A credibilidade está muito arranhada.” (Colaboraram Ingrid Soares e Israel Medeiros)