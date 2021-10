51,4% de avaliações negativas

CB Correio Braziliense

Pesquisa Modalmais, em parceria com a consultoria AP Exata, divulgada ontem, mostra um aumento na rejeição do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento, o crescimento “paulatino” é registrado desde o fim de agosto. Publicada semanalmente, a pesquisa aponta que os que avaliam o governo como ruim ou péssimo são 51,4% (0,4 pontos percentuais a mais do que na última semana). Os que veem o governo como bom ou ótimo são 24,5% (0,4 p.p. a menos), e os que consideram como regular permaneceram em 24,1%. Apesar do temor no mercado financeiro, iniciado pelas manobras do governo para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, o levantamento mostra que a promessa de um benefício aos mais vulneráveis ajudou o governo a aumentar as menções positivas ao presidente nas redes: elas chegam a 40%, o maior nível dos últimos 16 dias.