Brasília-DF

pD por Denise Rothenburg

(crédito: Guerrero/AFP - 1/12/16)

Inflação vira o discurso do “esquenta” para 2022 e supera pandemia

No encontro do PSD do Rio de Janeiro, onde foi ovacionado como o “futuro presidente da República”, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), mencionou a necessidade de “união, equilíbrio e responsabilidade” como valores fundamentais e foi claro ao mencionar os preços do arroz e do feijão. Em outros partidos, a frase “a inflação pode nos dar a eleição” é dita, por exemplo, pelo ex-ministro José Dirceu em várias rodas. Outros adversários do governo, como o governador de São Paulo, João Doria, também dão destaque aos preços em seus discursos e entrevistas. Afinal, nos supermercados, postos de gasolina, bares e por aí vai, não tem quem não reclame da elevação do custo de vida.

É o discurso da economia que pede passagem, enquanto o da pandemia, apesar da tragédia de 605 mil mortos, tende ao ocaso. Com a votação do relatório da CPI da Covid e a vacinação a passos largos, o tema irá, agora, para as instâncias jurídicas que analisarão os pedidos de indiciamento de 66 pessoas. Porém, como apostam todos os partidos, o desgaste que a pandemia poderia causar na seara política já está feito.



Dinheiro não faltou

Uma planilha da distribuição dos recursos das emendas de relator, que circula entre os deputados, indica que o Distrito Federal não tem do que reclamar no quesito repasse de recursos de RP9. No ano passado, época em que Flávia Arruda (PL-DF) foi presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), o “Quadradinho” surgiu como o segundo colocado em volume de dinheiro recebido das emendas de RP9. Foram R$ 776 milhões.



Quem parte e reparte...

... fica com a melhor parte. O campeão foi o Ceará, terra do deputado Domingos Neto (PSD-CE), ex-relator do Orçamento e um dos idealizadores das tais RP9, que ficou com mais de R$ 800 milhões.



O motivo da ira

Em termos globais, porém, o governo não anda muito cumpridor do pagamento dessas emendas. Em 2020, foram R$ 2,9 bilhões pagos e R$ 10,6 bilhões incluídos na conta de restos a pagar deste ano. E os restos a pagar também fazem parte do teto de gastos.



Por falar em restos a pagar...

Se cancelar uma parte dessa conta, que, em muitos casos, são despesas que não saíram do papel, já é mais um dinheiro para o Auxílio Brasil, que não precisa ficar fora do teto. Só tem um probleminha: Arthur Lira (PP-AL) e a turma do Centrão não quer nem ouvir falar em acabar com as RP9, muito menos em não tirar do papel o que já está prometido para o futuro.



CURTIDAS

O tempo passa.../ Na convenção estadual do partido, ao lado de Gilberto Kassab e de Rodrigo Pacheco, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (foto), lembrou-se de uma de suas primeiras conversas com o senador mineiro, há alguns meses, quando Pacheco havia dito que, na juventude, via Paes na CPI dos Correios em Brasília. Brincalhão, Paes saiu-se com esta: “Kassab, tem certeza de que esse cara quer ser candidato a presidente da Republica? Já chegou me chamando de velho!”

...e a política se renova/ A fala de Paes sobre o senador terminou com um “Pacheco, você está convocado a ser candidato a presidente da República pelo PSD”. Último a falar no encontro, o senador terminou com um samba e ovacionado como “futuro presidente da República”. Ou seja, tem cara de candidato, discurso de candidato e pode apostar — será candidato.

Aliás, vale lembrar/ Quem acompanha a coluna diariamente e tem memória boa deve se recordar que, em 3 de fevereiro, esta coluna teve como abertura a nota intitulada “Um novo capitão Rodrigo”, apresentando o presidente do Senado como um player a ser observado. Rodrigo Pacheco não está na política a passeio.

Para árabe entender/ No meio do tiroteio contra a equipe econômica, Murilo de Aragão, da Arko Advice, desembarca em Dubai para explicar a confusão. Por lá, querem saber se o governo Bolsonaro embarca no populismo eleitoreiro ou contém os ímpetos de gastar acima do teto.