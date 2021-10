Bolsonaro desembarca na Itália para G20 e come pizza de presunto

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Foco do Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta sexta-feira (29/10) em Roma, na Itália, onde participará da reunião de cúpula do G20, que pela primeira vez em meio à pandemia será presencial. Em um vídeo divulgado pelo Foco do Brasil, canal de direita, o chefe do Executivo aparece sem máscara, assim como os seguranças, caminhando ao lado do ministro da Cidadania, João Roma e do embaixador do Brasil na França, Luís Fernando Serra pelas ruas da praça Navona e sendo recebido por um pequeno grupo de apoiadores aos gritos de "mito". O filho, o vereador Carlos Bolsonaro também o acompanha na viagem.

Depois, o mandatário e a equipe foram a um estabelecimento onde o presidente pediu uma pizza de presunto com Coca-Cola. Eles fizeram a refeição no local.

No dia 28 de junho, a Itália retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos.No entanto elas devem ser mantidas em áreas públicas fechadas. No caso de aglomerações ao ar livre a máscara também deve ser utilizada.

Neste sábado (30) e domingo (31), Bolsonaro participa da cúpula do G20 junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. O presidente ainda receberá o título de Cidadão Honorário de Anguillara Veneta, cidade de origem da família do chefe do Executivo.

Pizza na rua

Em setembro, com as rígidas restrições em locais públicos de Nova York por causa da pandemia de covid-19, o presidente e seus ministros tiveram a primeira refeição em solo americano no meio da rua. Na data, ele desembarcou nos Estados Unidos para participar da 76ª Assembleia-Geral da ONU.