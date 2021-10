Novo lança pré-candidato a 2022

CB Correio Braziliense







A corrida presidencial de 2022 acaba de ganhar, oficialmente, mais um nome. O partido Novo anunciou, ontem, a pré-candidatura de Felipe d’Avila para as eleições presidenciais. Já o lançamento da candidatura deve ocorrer na próxima quarta-feira, em Brasília.

Em nota, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, declarou que “o partido trabalhará na construção de uma terceira via que possa trazer bom senso ao país e dignidade à cadeira de presidente da República, com um nome que tenha convicções fortes quanto às pautas reformistas e a importância da recuperação econômica”. “Acreditamos que o Felipe é capaz de ser essa pessoa e de unir a centro-direita em torno de um candidato único”, acrescentou.

O postulante do Novo já faz parte de uma lista que soma pelo menos 11 nomes para a corrida presidencial, com D’Avila sendo um dos concorrentes que tenta preencher o perfil da chamada “terceira via”, tendo em vista que, até o momento, pesquisas mostram que o cenário eleitoral permanece polarizado entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O evento de lançamento de D’Avila acontecerá no auditório Alvorada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na semana que vem, às 14h, com a presença de lideranças do partido. A assinatura do Termo de Compromisso Partidário ocorreu ontem, em cerimônia para dirigentes e mandatários.

O futuro candidato é formado em ciências políticas e é criador do Centro de Liderança Pública (CLP), uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. Além disso, comanda o VirtuNews, um site de jornalismo.

Ainda dentro da comunicação, ele é o fundador da Editora D’Avila, que levou ao mercado as revistas República, com conteúdo político, e a Bravo, publicação cultural. Também é autor de livros que mesclam história e política.

