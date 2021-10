Em conversa com líderes do G20, Bolsonaro diz que "Petrobras" é problema

CB Correio Braziliense

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro disse que a Petrobras é um "problema", reclamou da imprensa e mentiu sobre seus índices de aprovação e a situação da economia brasileira em conversa com o presidente da Túrquia, Recep Erdogan, registrada pelo jornalista Jamil Chade, do portal UOL. O chefe do Executivo está em Roma para participar do encontro dos líderes do G20, as maiores economias do mundo, neste sábado (30/10).



Ao lados dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e do Itamaraty, Carlos França, Bolsonaro falou que a economia brasileira vai bem, apesar do crescimento da inflação, do alto desemprego e da alta do dólar. e atacou a Petrobras. "A economia voltando bem forte. A mídia como sempre atacando, estamos resistindo bem. Não é fácil ser chefe de Estado em qualquer lugar do mundo. Petrobras é um problema. Mas estamos quebrando monopólios, com uma reação muito grande. Há pouco tempo era uma empresa de partido político. Mudamos isso", disse.

O presidente ainda falou que tem grande apoio popular, mesmo as pesquisas mais recentes mostrando que a rejeição de Bolsonaro é maior do que a aceitação. "Eu estou bem. Também tenho um apoio popular muito grande. Temos uma boa equipe de ministros. Não aceitei indicação de ninguém. Foi eu que botei todo mundo", afirmou.