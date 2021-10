Petrobras sob novo ataque

FS Fernanda Strickland

Reunido em Roma para o encontro do G20, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que a Petrobras é um “problema”. Ele ainda reclamou da imprensa e disse quê a economia brasileira vai muito, diferentemente do que indicam os mais recentes índices. Bolsonaro comentou sobre a Petrobras em conversa informal com o presidente da Turquia, Recep Erdogan.

Ao lado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e do Itamaraty, Carlos França, Bolsonaro disse que a economia brasileira vai bem, apesar do crescimento da inflação, do alto desemprego e da supervalorização do dólar. E reforçou as críticas à estatal. “A economia está voltando bem forte. A mídia como sempre atacando, estamos resistindo bem. Não é fácil ser chefe de Estado em qualquer lugar do mundo. Petrobras é um problema. Mas estamos quebrando monopólios, com uma reação muito grande. Há pouco tempo era uma empresa de partido político. Mudamos isso”, disse.

Parte do incômodo presidencial com a Petrobras decorre da alta dos combustíveis. “É muito fácil: aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade. Já tenho vontade de privatizar a Petrobras”, disse há poucos dias.

No discurso aos líderes do G20, Bolsonaro disse que ainda há desafios para o crescimento econômico. “Apesar de termos motivos para comemorar, ainda restam desafios para alcançarmos crescimento econômico mais estável e equitativo”, afirmou. Ele elogiou o acordo de tributação internacional firmado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e ainda reiterou o compromisso do governo com as reformas estruturantes.

No início do mês, a OCDE anunciou um acordo entre 136 países, entre eles o Brasil, para cobrar um imposto mínimo global de 15% das multinacionais a partir de 2023. A taxação vai realocar mais de US$ 125 bilhões de lucros, nas contas da organização. “O histórico acordo concluído pelo G20 e por outros países sobre tributação internacional, no âmbito da OCDE, é também uma contribuição significativa para a sustentabilidade fiscal e econômica”, disse Bolsonaro.

Indiciado pela CPI da Covid por nove crimes e único chefe de Estado do G20 que não se imunizou contra o novo coronavírus, Bolsonaro elogiou o programa de vacinação brasileiro. “O Brasil se comprometeu com um programa extensivo e eficiente de vacinação, em paralelo a uma agenda de auxílio emergencial e preservação do emprego para a proteção dos mais vulneráveis. [...] Gradualmente, nossas economias recuperam-se à medida em que a crise sanitária é superada”, disse. Depois afirmou que o grupo formado pelas 20 principais economias do mundo precisa adotar “esforços adicionais” para garantir a produção de vacinas contra a Covid. “Os esforços do G20 deveriam concentrar-se no combate à atual pandemia, que continua a assolar muitos países”, finalizou o discurso.

André César, cientista político e sócio da Hold Assessoria Legislativa, observou contradições na participação do presidente em Roma. “Bolsonaro diz que é responsável pelo avanço da vacina no Brasil, quando ele mesmo é avesso à vacinação”.