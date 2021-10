Brasília-DF

pD por Denise Rothenburg » deniserothenburg.df@dabr.com.br

Imagem do Brasil na Europa assusta missão parlamentar

Um grupo de deputados que acaba de voltar de uma missão na Alemanha ficou preocupado com a péssima imagem do Brasil lá fora e o risco que isso pode representar para o agronegócio nacional. “Eles acham que tudo é Amazônia, não sabem que nossa energia é limpa e a nossa agricultura ocupa menos de 10% do nosso território. Mas, ou fazemos o nosso dever de casa, ou vai ficar difícil”, disse à coluna o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Sérgio Souza (MDB-PR).

Os parlamentares sabiam que a imagem não era das melhores. Não esperavam, porém, o rótulo de “desmatador da Amazônia” fosse tão forte. “Há uma guerra comercial aí, mas o nosso país precisa urgente da entrega de produtos com o selo ambientalmente correto”, diz.

» » »

Em tempo: Não será com a ausência do presidente Jair Bolsonaro à COP26, a Conferência do Clima da ONU, que essa imagem vai mudar.

Tucanos em alerta

Corre no PSDB a intriga de que o deputado Aécio Neves trabalha mais para liquidar o governador de São Paulo, João Doria, que quis expulsá-lo do partido, do que para guindar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à condição de candidato a presidente da República pelo PSDB.

Ninguém se mexe

O clima nos bastidores tucanos está tão acirrado que outras legendas adiaram as conversas sobre 2022 com potenciais aliados para depois de 21 de novembro, quando o PSDB escolher seu candidato. A aposta é a de que, quem perder, poderá inclusive deixar o partido para buscar outro jogo no ano que vem.

Tem tempo

Novembro já foi classificado como o mês de clarear um pouco mais o cenário eleitoral de 2022, uma vez que, além da prévia do PSDB, o Podemos receberá Sergio Moro. O quadro, porém, não está consolidado, porque o prazo para filiação partidária vai até abril. Até aqui, todos aqueles que apresentaram candidato terão tempo de buscar outros.

Quem não se comunica...

O governo corre às redes sociais neste fim de semana para tentar tirar de campo a falsa narrativa de que, com o fim do Bolsa Família, ninguém irá receber nada em novembro. A batalha é para mostrar que o Auxílio Brasil começa a ser pago em 17 de novembro, vai zerar a fila e ainda manter no programa por dois anos os beneficiários que conseguirem um emprego.

Enquanto isso na

Câmara e na Itália...

Até ontem, não havia garantia de quórum para aprová-lo e Arthur Lira vai passar o fim de semana prolongado trabalhando. Mas, segundo as informações que o presidente Jair Bolsonaro repassou a autoridades de outros países, está tudo muito lindo e maravilhoso no Brasil, a economia se recuperando, mas a imprensa não vê e a Petrobras é um problema.

Meia volta/ A ideia do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, era seguir para o PSD e apoiar Rodrigo Pacheco. Porém, dinares das denúncias de rachadinhas, vai esperar as apurações a respeito e não se mexer. Vai ficar no DEM, que em breve, vira União Brasil.

Carlos Bolsonaro versus Zélia Duncan.../ Viralizou nas redes a postagem da cantora Zélia Duncan (foto), com os dizeres, “pode sapatão” e “pode viado”, escritos com caneta esferográfica sobre as páginas de uma Bíblia e a frase, “pronto, agora tá na Bíblia” abaixo. Quem replicou no Instagram foi... o vereador Carlos Bolsonaro, que está na Itália com o pai. “Intolerância religiosa do bem. Imagine se... Que cada um seja livre com suas escolhas sexuais, mas o que se vê não é bem assim”, escreveu.

... caiu na rede/ Em menos de cinco horas, foram quase 10 mil comentários, parte deles acusando de Zélia de rabiscar um livro sagrado. “Queria ver fazer isso com o Alcorão”, comentou um seguidor de Zero Dois.

Melhor descansar um pouco/ Diante de tanta confusão na política, nas redes sociais e neste dia da bruxa solta, vou ali recarregar as energias e volto depois do feriado de Finados.