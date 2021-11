Nas promessas, metas ambiciosas

IS INGRID SOARES - JORGE VASCONCELLOS - TAINÁ ANDRADE

(crédito: Divulgação/min. do meio ambiente)

Com o Brasil criticado mundialmente pela política ambiental, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciaram novas metas climáticas ambiciosas a serem cumpridas pelo país, entre as quais o corte de 50%, e não mais de 43%, das emissões de gases de efeito estufa até 2030. O chefe do Executivo se posicionou por meio de vídeo, transmitido no pavilhão do Brasil na Conferência do Clima (COP26), em Glasgow. Ele enfatizou que o país é “parte da solução e não do problema” no enfrentamento às alterações no clima. Ignorando o desmatamento e as queimadas na Amazônia, disse que a iniciativa “está em linha com a global na mudança do clima”. O vídeo do presidente, que optou por não comparecer ao evento, teve menos de três minutos de duração.

Bolsonaro citou o Programa Nacional de Crescimento Verde, que, segundo ele, tem como objetivo a criação de “empregos verdes”, citou que o governo conta com linhas de créditos e investimentos que, somados, superam a casa dos US$ 50 bilhões e alegou que os recursos ajudarão a impulsionar a economia e a “contribuir para consolidar o Brasil como a maior economia verde do mundo”.

De acordo com o presidente, o Brasil alcançou resultados ambientais até 2020, mas não citou quais. Ressaltou, ainda, que o país pode ser “ainda mais ambicioso”. Ele encerrou o vídeo incumbindo Leite de falar sobre as novas metas climáticas. O ministro estava na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, e participou por meio de videoconferência. Ele estará na COP26 a partir do próximo sábado.

Além da redução nas emissões de gases do efeito estufa, Leite anunciou que o Brasil pretende atingir, em 2050, a neutralidade de carbono (leia Saiba mais). A meta anterior era 2060. “Reforço nossos compromissos com a geração de uma economia neutra em emissões de gases de efeito estufa, mas, ao mesmo tempo, garantindo geração de empregos e renda”, destacou. “As contribuições do Brasil para superar os desafios estão postas. Não faltará empenho do governo federal para chegarmos a um resultado positivo para o país e para o mundo. Dessa forma, o Brasil demonstra, mais uma vez, o seu compromisso como parte de um acordo coletivo.”

Outra medida anunciada visa reduzir o desmatamento ilegal, a partir de 2022, em 15% por ano até 2024, 40% em 2025 e 2026, e 50% em 2027, atingindo a meta de zerar o desmatamento ilegal em 2028. O Brasil tem sido muito criticado por causa dos incêndios e desmatamentos na Amazônia.

Elogios

O enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, elogiou, ontem o compromisso anunciado pelo Brasil. Em mensagem publicada no perfil oficial do governo americano, Kerry disse estar “ansioso” para trabalhar com o país. “Saudamos os novos compromissos do Brasil para acabar com o desmatamento ilegal até 2028, alcançar uma redução significativa de 50% de GEE até 2030 e atingir zero líquido até 2050. Isso adiciona um impulso crucial ao movimento global para combater o #ClimateCrisis. Estamos ansiosos para trabalhar juntos!”, escreveu.

No último dia 28, o relatório Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima, apontou que as emissões brasileiras de gases do efeito estufa em 2020 cresceram 9,5%, enquanto no mundo despencaram em quase 7% devido à pandemia. A alta no desmatamento no ano passado, em especial na Amazônia, colocou o Brasil na contramão do planeta.

Saiba mais

Contra o aquecimento

Em uma carta protocolada na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmou que a antecipação em uma década da meta de atingir a neutralidade de carbono é parte dos esforços para limitar o aquecimento global. O prazo de 2050 também é adotado por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Outros emergentes, como China, Índia e Rússia, se recusam a adotar essa previsão.



Indígena brasileira pede ação de líderes mundiais

crédito: Min. do meio ambiente/Divulgação

Uma jovem indígena brasileira e uma estudante de geografia chilena discursaram, ontem, na COP26, em Glasgow, com uma mensagem enérgica a favor do combate à mudança climática e em defesa da natureza. “Tenho 24 anos, mas meu povo vive no Amazonas há 6.000 anos”, começou lendo Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí, da etnia Paiter Suruí, em inglês, diante de uma audiência de mais de 120 líderes do planeta.

Com um traje tradicional e o rosto pintado, Paiter Bandeira Suruí reivindicou a herança de seus antepassados, a riqueza ecológica da Amazônia e exigiu a proteção para os líderes indígenas que são assassinados em defesa de suas comunidades.

“Hoje, o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantas não florescem como antes”, explicou a jovem, estudante de direito.

Paiter Bandeira Suruí falou pouco antes do secretário-geral da ONU, António Guterres, que, por sua vez, pediu aos líderes presentes que cheguem a acordos para “salvar a humanidade” da mudança climática.

“A Terra está falando conosco e está dizendo que não temos mais tempo. Precisamos de outro caminho. Não em 2030, não em 2050, mas agora”, disse a indígena, referindo-se às principais metas de progresso estabelecidas pela comunidade internacional. “Temos ideias para adiar o fim do mundo. Acabemos com as mentiras”, pediu.

Isis Riquelme se apresentou depois com uma mensagem em vídeo para a audiência como “ecofeminista” e estudante de geografia no Chile. “Nós, seus filhos, suas crianças, decidimos colaborar globalmente para cuidar do nosso lar. Mas são vocês que decidem como reconstruí-lo. Peço que escutem”, disse a jovem. “Ajudem-nos, por favor, a garantir um futuro melhor. Nossas vidas estão em suas mãos. O que decidirem nesta conferência mudará o rumo da humanidade. É hora de agir”, enfatizou.