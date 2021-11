Moro retorna à cena e mira 2022

RH ROSANA HESSEL; ISRAEL MEDEIROS

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro desembarcou, ontem, no Brasil vindo dos Estados Unidos – onde mora há um ano. Ele assinará a ficha de filiação ao Podemos na próxima semana, abrindo caminho para lançar a pré-candidatura presidencial. Um dos nomes frequentemente citados para a disputa de 2022, Moro é considerado por especialistas como o que tem maior potencial para encabeçar uma chapa viável de terceira via. O ato ocorrerá no dia 10 de novembro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

O partido anunciou a filiação em meio a rumores de que Moro se encontrará, amanhã, com os principais líderes da União Brasil, legenda resultante da fusão entre PSL e DEM. Interlocutores do ex-ministro afirmam que ainda não há nenhuma confirmação oficial sobre a agenda com a União Brasil, mas acrescentam que o ex-ministro vem conversando com “muita gente”.

Até o momento, Moro não admitiu que se lançará na corrida pela Presidência no ano que vem. Há a possibilidade de ele disputar uma vaga no Senado Federal, no lugar de Álvaro Dias (Podemos-PR). O senador paranaense é um dos principais apoiadores de Moro desde 2018, quando disputou a Presidência da República e citou o nome do então juiz várias vezes durante a campanha.

Álvaro Dias disse que não se manifestará sobre a chegada de Moro até que ele se filie ao Podemos, na semana que vem. Dentro do partido, no entanto, o clima é de empolgação. “Não temos dúvida de que ele é uma das principais opções”, disse o deputado Igor Timo (Podemos-MG). Segundo o parlamentar, um eventual lançamento de pré-candidatura será considerado. “Já existe um processo de articulação nesse sentido”, adiantou Timo.

O deputado também pontuou que Moro representa um dos valores do partido, o combate à corrupção — apesar do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ex-juiz da Lava-Jato incorreu em suspeição nos processos contrao o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Um dos maiores males da política hoje é a corrupção, não temos um representante com tamanha envergadura que tenha em seu DNA esse combate à corrupção”, comentou Timo.

Especialistas reconhecem o potencial de voto de Sergio Moro. Mas ressaltam que o ex-ministro só deverá se consolidar se houver menos nomes nessa disputa. Segundo o cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e diretor da empresa de pesquisa Quaest, Felipe Nunes, Moro pode chegar a 30% das intenções de voto caso ocorra uma aglutinação das candidaturas atuais. “Moro é a terceira via mais bem colocada até o momento. Ele consegue atrair quem odeia Bolsonaro e quem odeia Lula. O ex-juiz tem potencial de chegar a 30% dos votos, o que pode cacifá-lo como a melhor alternativa. Mas tudo depende do número de candidatos disponíveis”, explicou Nunes.

Atualmente, existem, pelo menos, 10 prováveis candidatos para disputar com Lula e Bolsonaro. “Com esse número de concorrentes, é muito difícil que qualquer nome desponte para ir ao segundo turno no lugar de Lula e Bolsonaro”, acrescentou Nunes.

Para Márcio Coimbra, cientista político e coordenador do Mackenzie, Moro tem chance de ser o principal candidato da terceira via. “Moro é um nome ainda com muito apelo popular e imagem ligada ao combate à corrupção. É o nome mais viável de uma possível terceira via”, disse. Segundo pesquisas de intenção de voto para 2022, Moro aparece com um percentual de 7% a 8% na preferência dos eleitores. É o candidato da terceira via melhor posicionado, atrás de Lula e Bolsonaro.

Ex-juiz atrai simpatia dos militares

Com a filiação ao Podemos marcada para o próximo dia 10, o ex-juiz Sergio Moro também agrada uma parcela dos militares. O general Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria do Governo, aprova a projeção política do ex-colega do governo. “O doutor Sérgio Moro representa uma opção de equilíbrio, né? De pessoa honesta, de pessoa séria, de que ele foi o grande símbolo no Brasil e de que é possível o Brasil vencer a corrupção. Então, eu o vejo como uma grande opção”, comentou.

Ex-candidato ao governo do Distrito Federal e coronel do Exército, Paulo Chagas também faz coro ao ex-ministro da Justiça como candidato à Presidência. “É uma das melhores opções, mas ainda é cedo para apostar tudo nele. Ele é um bom candidato à terceira via. Aposto tudo nessa terceira via, que tem que ser de centro-direita. É ela quem vai nos livrar desse fanatismo de extrema direita e extrema esquerda, porque isso não leva a nada”, avalia.

Mas, assim como ocorre entre os bolsonaristas civis, há militares que veem com ressentimento os planos de Moro. Um oficial de alta patente das Forças Armadas ouvido pelo Correio, afirma que Moro, de fato, simboliza o combate à corrupção. Contudo, a “traição” a Bolsonaro é motivo de desconfiança. “Se ele não estava compactuando com certas coisas, poderia sair à francesa. Mas não foi o que ele fez. Uma coisa que os militares levam a sério é a hierarquia, e quebrar a hierarquia é grave”, afirma o militar.

Apesar dessas ressalvas, o perfil de Moro parece agradar a ala militar, segundo especialistas ouvidos pelo Correio. Para o cientista político André César, sócio da Hold Assessoria, a figura do ex-ministro encontra respaldo nos quartéis. “Para os militares, além da hierarquia, a honestidade é uma questão importante. E o Moro é o retrato disso por conta da Lava-Jato”, avalia. “Dependendo do partido que escolher, pode arrematar esses votos. Moro é hoje o candidato mais próximo dos fardados”, conclui.

Para outra fonte militar na Esplanada dos Ministérios, a intolerância à corrupção é uma questão mais relevante do que o eventual apoio ao ex-ministro em 2022. “Os militares não estão ideologicamente alinhados com ninguém. O que a gente não quer é a corrupção generalizada, como eu mesmo vi aqui nessa Esplanada. O que a alta patente [de generais] não quer é que a máquina pública seja assaltada como foi no passado. O problema do Bolsonaro é que ele é intempestivo, mas é um cara que tenta fazer da melhor maneira possível”, afirma. “Mesmo que a figura esteja desgastada, se não houver ninguém mais para concorrer com o PT, muito provavelmente os militares se alinharão novamente com o atual presidente. Contudo, serão manifestações mais comedidas”, prevê.