Moro jÃ¡ discursa como candidato

M » MARIA EDUARDA CARDIM » ISRAEL MEDEIROS

Após desembarcar no Brasil, o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro (sem partido) Sergio Moro confirmou, ontem, oficialmente, a filiação ao Podemos, marcado para acontecer no próximo dia 10, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. A mensagem transmitida no anúncio reforça uma provável candidatura à Presidência da República, apesar de isso não ser citado. “Juntos poderemos construir um país justo para todos”, diz o slogan do convite da filiação, que será transmitida nas redes sociais a partir das 9h.



O retorno ao meio político acontece após o ex-juiz deixar o governo Bolsonaro, em abril do ano passado, criticando as interferências do presidente na Polícia Federal. Desde a saída do governo atual, Moro é um dos nomes frequentemente citados para a disputa da Presidência em 2022. Para especialistas, ele é considerado com maior potencial para encabeçar uma chapa viável de terceira via.



A opção é criticada pela oposição. O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), criticou o slogan do anúncio de filiação do ex-ministro ao Podemos, que fala em um “Brasil mais justo para todos”. “O conceito de 'justo' não é adequado para um juiz que foi declarado incompetente e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Tampouco pode ser considerado 'justo' alguém que alimentou e serviu alegremente a Bolsonaro, até ser descartado”, rebateu Dino.



O presidente nacional do PSol, Juliano Medeiros, questionou onde estava Moro quando o Brasil sofria nas mãos de Bolsonaro. “Agora, volta para ser pré-candidato a presidente da 'terceira via'. Terceira via uma ova! Moro é a versão 'light' do bolsonarismo”, criticou.

Datena no PSD

Outra movimentação que envolve um nome destacado para terceira via foi a desfiliação, ontem, do apresentador de TV José Luiz Datena do PSL, apenas quatro meses após se filiar ao partido. O destino já foi definido: será o PSD, liderado por Gilberto Kassab.



Até então, Datena era considerado um possível pré-candidato à Presidência da República, mas seu futuro era incerto, já que o PSL decidiu se unir ao DEM para formar o União Brasil. O partido conta, agora, com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta como principal nome para encabeçar ou integrar uma chapa em 2022.



No PSD, destino de Datena, quem será o candidato, segundo Gilberto Kassab, será Rodrigo Pacheco. O senador mineiro, no entanto, ainda não confirmou a informação e aparece, segundo as últimas pesquisas eleitorais, em último lugar entre os candidatos considerados de terceira via, considerando Sergio Moro (futuro Podemos), Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB), Mandetta (DEM), Datena (de saída do PSL) e o senador Alessando Vieira (Cidadania).



Datena já comentou querer disputar uma cadeira no Senado. O PSD teria, então, um candidato ao governo do estado, na figura de Geraldo Alckmin, e Pacheco como candidato à Presidência.