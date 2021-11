CB Correio Braziliense

Uma "sabática" pró-Leite/ O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE/foto) tirou licença de quatro meses no Senado e percorre estados em prol do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na prévia que escolherá o candidato tucano à Presidência da República.

E pró-União/ A licença também ajudará o suplente, o senador Chiquinho Feitosa (DEM), a tentar segurar o comando do União Brasil, em disputa hoje pelos bolsonaristas.

Agora só falta você/ O ingresso de Luiz Datena no PSD de Gilberto Kassab coloca o ex-governador Geraldo Alckmin, que está prestes a entrar no partido para concorrer ao governo com um forte candidato ao Senado.

Muita calma nessa hora/ Deputados que resistiam a votar a PEC dos Precatórios fizeram chegar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que o ato da Mesa restabelecendo o sistema híbrido de votação precisaria ser publicado antes de reutilizado, até para não gerar contestação jurídica. Quem avisou já estava pensando inclusive em recorrer ao STF. Depois a turma reclama da judicialização.