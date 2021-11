E a privatização errou

CB Correio Braziliense

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag?ncia)

O presidente Jair Bolsonaro já mencionou a Petrobras com um "problema", mas as autoridades governamentais estão de olho mesmo é na Elerobras. A Controladoria Geral da União (CGU) recebeu uma série de denúncias sobre a privatização da empresa e decidiu investigar a operação. Hoje, a inspeção da CGU preocupa até mais do que o aval do TCU à venda da estatal. É mais um revés para o governo, e o cronograma para vender a Eletrobras está a cada dia mais longe de ser cumprido.

A Eletrobras e o Ministério de Minas e Energia culpam o TCU pelo atraso. Secretários do ministério tentam pressionar o tribunal, indo pessoalmente à Corte — gerando mal-estar. Os técnicos do tribunal alegam que não receberam a documentação exigida, e reclamam de uma série de inconsistências no material enviado pelo governo até o momento. No governo já há quem diga que, se vender, só em agosto do ano que vem. Aí, já viu. Em plena campanha eleitoral, o tema fica cada vez mais difícil.