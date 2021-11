Fecha o pano, rápido!

CB Correio Braziliense

O relatório pelo arquivamento do processo contra o deputado Luiz Miranda (DEM-DF) e, ainda, o pedido para que se arquive a denúncia contra o líder do governo, Ricardo Barros, fazem parte a estratégia para tirar a CPI da Pandemia de cena. Depois do pronunciamento de Arthur Lira, dizendo ser "inaceitável" os pedidos de indiciamento de deputados, tudo será feito para preservar as excelências.

Onde estava "pegando"

Os deputados não queriam saber de parcelar os débitos do antigo Fundef, fundo da educação que vai direto para pagamento de professores. Só por causa da aprovação da urgência para a PEC dos Precatórios, que parcela também essa dívida, muitos deputados foram tratados em bases eleitorais na semana passada como "traidores dos professores" e tiveram que passar o feriadão explicando que não estão contra os professores.

Eles brigam...

O projeto "Relp", para refinanciamento das dívidas das pequenas e microempresas, está há três meses travado na Câmara dos Deputados. O autor, senador Jorginho Mello, que quebrou o pé, está numa verdadeira campanha para ver se consegue destravar a proposta. Nos bastidores, alguns senadores atribuem a demora à briga entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco.

... e o empresário paga

Só de optantes do Simples, são 500 mil empresas que, durante a pandemia ficaram em dificuldades e não tiveram como pagar as contas. São R$ 35 bilhões que, se refinanciados, darão a oportunidade a pequenos empresários de buscar reativar seus negócios. "Lira vai responder pela morte de quase 500 mil empresas", diz o senador.