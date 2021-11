TRF-1 reabre caso Adélio

CB Correio Braziliense

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1) derrubou restrições que impediam a retomada da investigação sobre supostos mandantes no caso da facada de Adélio Bispo no presidente Jair Bolsonaro, em 2018. Os desembargadores do TRF-1 tornaram sem efeito uma liminar que proibia a quebra do sigilo bancário do advogado Zanone Oliveira Júnior, que atuou na defesa de Adélio. O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, afirmou haver provas sobre a ação de terceiros no atentado contra o chefe do Executivo.