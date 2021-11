Difícil fiscalização

CB Correio Braziliense

As emendas do relator-geral do Orçamento da União no Congresso também são chamadas de RP9. Ao contrário do que ocorre com as emendas parlamentares individuais e de bancada, nelas não há transparência sobre as indicações das verbas, e os acordos são firmados entre a cúpula do Congresso e o Executivo, privilegiando alguns parlamentares. Dessa forma, fica mais difícil fiscalizar se o dinheiro está sendo bem aplicado ou se houve barganha

em troca de apoio político.