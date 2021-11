Pragmático, Centrão diz não a Lula

CB Correio Braziliense

Até aqui, o Centrão tem conversado com Lula, mas, na verdade, seus estrategistas não querem saber de um casamento eleitoral com o ex-presidente neste momento. Os comandantes de partidos desse bloco já fizeram as contas e perceberam que, com Jair Bolsonaro, reinam. Com Lula, o reinado é do PT. E, no mundo petista, a guerra dos grupos internos, as "tendências", reduz o espaço de todo e qualquer aliado. Foi assim nos governos Lula e Dilma.

Diferença de status

No atual governo, toda a parte política está com o Centrão. E, para completar, eleitoralmente, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é considerado um "bom negócio", já que tem votos e pode puxar outros mais.

Muito além do

segundo turno

Antes de chegar ao segundo turno da votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que permitirá o parcelamento dos precatórios, o governo precisará passar pelos 11 pontos destacados do texto em primeiro turno, com a obrigação de colocar 308 votos e, assim, confirmar o texto aprovado na madrugada da última quinta-feira.

Já que...

Entre os destaques, há um que pode deixar todas as dívidas de precatórios fora do teto de gastos. E há muita gente apostando que isso passa.