CB Correio Braziliense

O consultor de Pacheco// Depois de dizer ao PT que não iria protagonizar a aproximação do ex-presidente Lula com o agronegócio, o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues organiza uma série de viagens pelo país no início de 2022, ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tudo para ajudar o futuro candidato a presidente da República a construir o programa de governo para o setor.

Meirelles na área/ Outro que vai ajudar é o secretário do governo paulista Henrique Meirelles (foto). O partido espera que ele dê uma força na montagem do plano econômico de Pacheco.

Quem tem muitos.../ No lançamento do partido União Brasil, em outubro, ACM Neto citou Luiz Henrique Mandetta e Rodrigo Pacheco como pré-candidatos ao Planalto. Pacheco já foi para o PSD, onde a candidatura tem tapete vermelho. Mandetta, por sua vez, não descarta concorrer ao Senado ou até mesmo a deputado federal, se for o caso de ajudar o partido a fazer bancada.

Brasil de luto/ A cantora Marília Mendonça fazia em torno de 20 shows por mês, levando alegria aos quatro cantos do país. Que Deus conforte sua família e seus fãs.