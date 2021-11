CB Correio Braziliense

A distribuição dos recursos das emendas de relator aos deputados é controlada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aliado do Palácio do Planalto. Já a destinação das verbas para os senadores é comandada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). Ambos são os principais líderes do Centrão, grupo político que assumiu as articulações entre o governo e o Congresso.