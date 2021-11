CB Correio Braziliense

Com Bolsonaro e não abre/ O deputado Derrite (PP-SP), que há um mês dava como certo o ingresso do presidente Jair Bolsonaro ao partido, agora tem dito que, se Bolsonaro mudar a rota, ele é que deixará o Progressistas para seguir com Bolsonaro.

Onde passa boi.../... passa boiada. Se os deputados começarem a deixar o PP de São Paulo, a tendência é o partido ter que buscar sua chapa à Câmara praticamente do zero. Nenhum parlamentar quer ficar numa legenda que não tem chance de conquistar vagas na Câmara dos Deputados. E essa é a briga do momento.

No território alheio/ Da mesma forma que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tratou de conquistar votos em São Paulo, o governador paulista, João Doria, tem angariado apoios no Sul. Nenhum tucano hoje consegue apostar com firmeza quem levará a prévia do partido.

Faça o que eu digo, mas.../ ...não o que eu faço. O dito popular nunca esteve tão presente na política. Do governo José Sarney para cá, todos beneficiaram aliados com emendas ao Orçamento, e os seus opositores sempre reclamaram. E todos mudaram nomes de programas sociais, gerando críticas dos adversários. E isso é considerado algo "do jogo". O país está viciado nesse processo, a cada governo mais intenso e problemático.