CB Correio Braziliense

Embora o valor de R$ 400 do Auxílio Brasil esteja previsto até o final de 2022, último ano deste mandato de Jair Bolsonaro, os políticos sabem que, independentemente de quem for eleito no ano que vem, o valor não será reduzido. Nenhum parlamentar terá coragem de voltar à média de

R$ 220 nem o governo. É igual obrigatoriedade de o governo liberar emendas ao Orçamento. Ninguém tira mais.