O recado de Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que começou inclusive a montar equipe para formatar o programa de governo com o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, já avisou que não tem essa de vice de qualquer outro candidato. Se não for candidato, prefere se preservar e concorrer à Presidência do Senado por mais dois anos. Aliás, esse posto é visto por aliados de Pacheco como algo perfeitamente negociável num acordo de segundo turno, caso o senador mineiro não esteja na final para o Planalto.