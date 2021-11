56% com doses completas

CB Correio Braziliense

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 155.812.037, o equivalente a 73,04% da população total. Nas últimas 24 horas, 112,2 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. Entre os mais de 155 milhões de vacinados, 119,58 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 56,06% da população total. Nas últimas 24 horas, 236,3 mil pessoas receberam a segunda dose e outras 11.310 receberam um imunizante de aplicação única.