Alta nos preços do combustível é culpa da Petrobras, diz Bolsonaro

LP Luana Patriolino

(crédito: EVARISTO SA)

O presidente Jair Bolsonaro culpou os dividendos da Petrobras para justificar os altos preços do combustível no país. O chefe do Executivo também criticou a política de preços da estatal e definiu as regras como sendo “equivocadas”.

“Os dividendos são, no meu entender, absurdos. R$ 31 bilhões em três meses. Eu não quero na parte da União ter esse lucro fantástico”, afirmou o chefe do Executivo nesta segunda-feira (8/11), em entrevista à rádio Jovem Pan Curitiba.

Para Bolsonaro, a culpa é da política de preços internacional. “Nós somos autossuficientes em petróleo, não justifica isso aí. Não podemos ficar escravizados ao preço lá de fora”, afirmou, sobre o alinhamento dos reajustes de preços no Brasil à variação do petróleo no mercado internacional. “Lucro da Petrobras, ao longo dos anos, grande parte vai para acionistas”, acrescentou.