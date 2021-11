Bolsonaro diz que Moro agia de forma 'camuflada' e com 'interesse político'

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta segunda-feira (8/11), que o ex-juiz Sergio Moro agia de forma camuflada e com interesse político.

“Você começa a entender um pouco mais as coisas, começa a entender o que eu passei com o ministro Sergio Moro. Ele sempre teve um propósito político, nada contra, mas fazia aquilo de forma camuflada”, disse.



Moro pode ser um dos possíveis adversários do presidente em 2022. Ele vai se filiar ao Podemos na quarta-feira (10/11). No bastidor político, também se discute a possibilidade de o ex-juiz tentar uma vaga no Senado Federal.



O ex-juiz largou a magistratura para se tornar ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Bolsonaro. Cerca de nove meses antes, ele foi um dos responsáveis pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Em abril de 2020, Moro deixou o cargo de ministro e acusou Bolsonaro de tentar interferir na Policia Federal (PF).



“Ele tinha sim intenção de ir para o Supremo, no primeiro momento eu achei justa a intenção dele e depois passei a conhecê-lo um pouquinho melhor. Daí o que eu queria na PF? Não era interferir em nada, era interlocução”, disse Bolsonaro.

“Ele tinha um prestígio muito grande, fez um trabalho bom na Lava-Jato, ajudou a redirecionar o futuro do Brasil. Mas o propósito político começa a se revelar agora, ser candidato é um direito dele. Estamos aí para o debate, se viermos a ser candidatos, a gente vai trocar ideias, ir para o debate, sem problema nenhum”, disse.



As declarações do presidente foram dadas em entrevista exclusiva para a Jovem Pan, nesta segunda-feira (8/11).