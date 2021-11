Silveira ganha liberdade

CB Correio Braziliense

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou, ontem, a prisão preventiva do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). O parlamentar chegou a passar um período em regime domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, mas foi mandado de volta ao presídio depois de sucessivas violações ao equipamento. Pela decisão, Silveira fica proibido de manter contato com outros investigados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais e também não poderá usar as redes sociais.