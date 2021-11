Bolsonaro a caminho do PL

LP Luana Patriolino

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro encontrou um partido para chamar de seu, com o objetivo de disputar a corrida eleitoral de 2022. O chefe do Executivo escolheu ingressar no PL, de Valdemar Costa Neto, para tentar a reeleição no ano que vem. No entanto, até o momento, a data de filiação ainda não foi marcada.

Bolsonaro estava dividido entre o PP e o PL. O Republicanos também demonstrou interesse em ter o presidente como filiado. Ele está há dois anos sem partido, desde que saiu do PSL.

Antes de decidir pela legenda, Bolsonaro também conversou com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP. A apoiadores, Valdemar Costa Neto mandou um recado sobre a filiação do presidente. "Ele (Bolsonaro) tem de se entender com todos. Temos de nos entender para que todos sejam atendidos, porque política é isso. Hoje, o PP tem a Presidência da Câmara; amanhã, vamos querer ter essa presidência. Tem a reeleição do Arthur (Lira), vamos apoiar. Depois de nós, virá o PRB. Todos têm de crescer", afirmou.

A sigla que receber o chefe do Executivo vai arrastar consigo parte da ala de deputados bolsonaristas que ainda está no antigo PSL — o partido se fundiu com o DEM para criar o União Brasil.

Segundo interlocutores do Planalto, um dos motivos para o presidente decidir pelo PL é ter o controle, ao menos, de diretórios regionais e algumas indicações de candidatos para as eleições de 2022.

No PP, havia resistência à filiação de Bolsonaro em alguns estados do Nordeste, como Bahia, Pernambuco e Paraíba. A probabilidade é que o partido escolha o candidato a vice na chapa do chefe do Executivo. E o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), terá apoio para disputar a reeleição ao comando da Casa.

Oficialmente, Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a filiação à legenda. Em entrevista no mês passado, ele afirmou que estava mais próximo do PP ou do PL.