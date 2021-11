Morre Iris Rezende, ex-governador de Goiás, aos 87 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/Reprodução)

Morreu na madrugada desta terça-feira (9/11) Iris Rezende, ex-governador de Goiás e ex-ministro. Iris tinha 87 anos de idade e estava internado desde agosto em São Paulo devido a um AVC. No sábado (6/11), o quadro do político se agravou devido a uma infecção e ele não resistiu, morrendo por volta da 0h30 desta terça-feira.

O corpo dele será velado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O enterro será no cemitério Santana, também na capital de Goiás, às 17h. O político deixa a esposa Iris Araújo Rezende e quatro filhos, Ana, Cristiano, Paula e Adriano.

Em mais de 40 anos de vida pública, Iris Rezende foi prefeito de Goiânia por quatro mandatos (de 1966 a 1969, de 2005 a 2010 e 2016 a 2020), governador de Goiás (1983 a 1986 e 1991 a 1994), ministro da Agricultura no governo de José Sarney e da Justiça no de Fernando Henrique Cardoso, deputado estadual e senador.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou luto oficial no estado, e, nas redes sociais, declarou que Iris Rezende "deixou um dos maiores legados da política do Brasil. Deixou escola, fez muitos discípulos e tem uma multidão de apaixonados que hoje sentem, choram e sua partida."

O prefeito de Goiás, Rogério Cruz, decretou ponto facultativo para que servidores pudessem se despedir do ex-governador. "A história de Iris Rezende se confunde com a história de Goiânia, cidade que o acolheu e o alçou a um dos maiores cargos políticos do Brasil, com defesa incisiva do desenvolvimento do Centro-Oeste, do estado de Goiás e da capital goiana. Nossa linda Goiânia deve muito ao trabalho de Iris", postou.