CB Correio Braziliense

O julgamento no STF foi permeado por pressões de parlamentares beneficiados pelo esquema das emendas do relator. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) — tido como principal operador da distribuição de emendas —, chegou a ir ao Supremo na segunda-feira para conversar com o presidente da Corte, Luiz Fux, na tentativa de derrubar a liminar da ministra. A decisão do colegiado mina seu poder de controle e negociação no Congresso.